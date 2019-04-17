Сколько планок оперативной памяти лучше, две по 16 Гб или одна на 32 Гб

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Часто пользователи интересуются не только тем, какой объем оперативной памяти нужен в компьютере, но и тем, сколько планок ОЗУ лучше: две по 16 Гб или одна на 32 Гб. Цифры могут быть другими, просто эти сегодня наиболее актуальны. Однозначно ответить на этот вопрос достаточно сложно, так как и в первом случае (две планки по 16 Гб), и во втором (одна на 32 Гб) есть свои плюсы и минусы.

В пользу одного модуля на 32 Гб может говорить апгрейд персонального компьютера в будущем. К примеру, многие пользователи, собирая новый ПК, покупают компоненты частями, то есть сначала приобретается планка 32 Гб, а позже еще 32 Гб, чтобы получить в результате 64 Гб. Понятное дело, что в таком случае приобретение двух планок по 16 Гб – невыгодная затея.

В пользу двух планок по 16 Гб говорит так называемый Dual-channel architecture (двухканальный режим), при котором планки ОЗУ работают параллельно, что позволяет увеличить скорость передачи данных. Для работы режима должны выполняться следующие требования:

режим Dual-channel architecture должен поддерживаться материнской платой (практически все современные модели могут этим похвастаться);

слоты под ОЗУ на плате должны иметь идентичные характеристики;

модули памяти должны иметь одинаковый объем;

у модулей должна быть схожая тактовая частота, в противном случае скорость канала будет определяться по самой меньшей частоте.

Желательно для этого режима приобретать комплект из двух идентичных модулей от одного производителя.

В теории двухканальный режим, при котором используется 2 планки по 16 Гб, может обеспечить прирост производительности в 2 раза. Однако добиться столь высоких процентов довольно сложно, по крайней мере, сегодня. По факту режим дает не более 10% в играх, а в графических программах, которые максимально загружают ОЗУ, прирост может составлять до 70%. Эти цифры будут увеличиваться с выходом программного обеспечения, оптимизированного под многопоточные вычисления.

Кроме того, прирост скорости в режиме Dual-channel зависит от типа оперативной памяти, чипсета материнской платы, таймингов, контроллеров памяти, тактовой частоты ОЗУ и еще целого ряда особенностей.

Исходя из этого, можно заключить, что более интересно выглядят две планки ОЗУ по 16 Гб, нежели одна на 32 Гб. Работа в двухканальном режиме может значительно увеличить производительность системы, но необходимо соблюсти все требования к модулям оперативной памяти.

А в каком режиме у вас работает оперативная память? Считаете ли целесообразным использовать двухканальный режим? Делитесь мнением в комментариях.